Розовое облако: фламинго сняли на ВИДЕО близ Актау

Кадр видео

Жителю Актау Бекарысу Аяпбергену удалось снять кадры с грациозными птицами в минувшие выходные на озере Караколь, что в пригороде Актау.

По его словам, видео получилось случайно, когда он проезжал мимо вышеуказанного места.

Я увидел целую стаю красивых розовых фламинго. Не раздумывая, сразу же начал снимать их на дрон. Эту красоту словами не передать, они просто невероятные, - поделился Бекарыс Аяпберген.

Напомним, в 2025 году фламинго на фоне энергокомбината запечатлел блогер из Актау.