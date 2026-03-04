Розовое облако: фламинго сняли на ВИДЕО близ Актау

Запечатлел стаю фламинго над озером Караколь житель Актау Бекарыс Аяпберген, передает Lada.kz.
Жителю Актау Бекарысу Аяпбергену удалось снять кадры с грациозными птицами в минувшие выходные на озере Караколь, что в пригороде Актау.
По его словам, видео получилось случайно, когда он проезжал мимо вышеуказанного места.
Я увидел целую стаю красивых розовых фламинго. Не раздумывая, сразу же начал снимать их на дрон. Эту красоту словами не передать, они просто невероятные, - поделился Бекарыс Аяпберген.
Напомним, в 2025 году фламинго на фоне энергокомбината запечатлел блогер из Актау.
