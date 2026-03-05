В Актау спасли редкого лебедя

Неравнодушные мангистаусцы не смогли проехать мимо птицы, попавшей в беду. Её нашли у автодороги в Тупкараганском районе и привезли к блогеру Азамату Сарсенбаеву. Он осмотрел лебедя и, не найдя видимых повреждений, отпустил его в привычную среду обитания - озеро Караколь, передаёт Lada.kz .

Лебеди-кликуны. Фото: envato.com

О находке блогер рассказал в соцсетях, показав белую птицу.

«Вот сегодня удалось помочь одному такому птенцу краснокнижного лебедя-кликуна. Его нашли возле дороги и привезли ко мне, осмотрев беднягу и убедившись, что с ним всё в порядке, отвёз его на озеро Караколь. В болотистой местности ему будет намного лучше, чем в городской прибрежной зоне», - рассказал Азамат Сарсенбаев.

В Мангистауской области, в частности на озере Караколь, обитают два вида лебедей: лебедь-шипун и лебедь-кликун. Первые - широко распространённый вид, а вторые относятся к редким птицам. Лебедь-кликун занесён в Красную книгу Казахстана как находящийся под угрозой исчезновения.

Лебедь-кликун (лат. Cygnus cygnus) крупнее малого лебедя: длина тела 140–165 см, размах крыльев 205–235 см, масса 8–15 кг. Оперение белое, клюв жёлто-чёрный, без нароста, шея прямая, не изогнутая. Издаёт громкие трубные звуки, за что получил своё название.

Напомним, нередко жители Мангистау находят водоплавающих в нетипичных для них местах. Горожане признаются, что в подобных ситуациях не знают, куда обращаться и кто должен оказывать помощь. О том, что делать с найденной птицей, рассказал председатель Регионального экологического совета Ecojer Адильбек Козыбаков.