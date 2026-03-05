18+
05.03.2026, 16:39

Редкого хищника заметили в степи Мангистау

Экология 0 3 313 Ольга Максимова

Сотрудники природного заповедника при осмотре территории сняли на видео медоеда. Он занесен в Красную книгу Казахстана, поэтому встреча с медоедом считается удачей, передаёт Lada.kz.

Медоед. Фото: karakalpakstan.travel
Медоед. Фото: karakalpakstan.travel

Как сообщили в Устюртском государственном природном заповеднике, 4 марта во время рейда на территории заповедника в районе Кендерли специалисты заметили медоеда и засняли его на видео.

«Это событие подтверждает сохранение редких видов на территории Устюртского заповедника и их дальнейшее обитание в естественной среде», - отметили специалисты.

Медоед (лат. Mellivora capensis) относится к семейству куньих. Длина тела составляет 68–75 см, длина хвоста — 17–20 см. Лапы короткие, ступни широкие, с длинными и острыми когтями, приспособленными для рытья земли. Брюхо окрашено в тёмно-бурый цвет, спина светлая. В основном животное активно в сумерках и ночью, однако в прохладное время года может выходить и днём.

Медоед всеяден: в его рацион входят беспозвоночные и мелкие позвоночные (ящерицы, мелкие птицы, песчанки, ежи, зайцы-толаи, черепахи), а также корни и плоды растений.

Он обитает на Южном и Юго-Западном Устюрте, предпочитая глубокие ущелья, карстовые образования, овраги и участки с разнообразной растительностью, включая саксаульники, боялыч и карагану. Этот вид ведёт преимущественно сумеречно-ночной образ жизни, однако зимой может проявлять активность и днём. Медоеды размножаются один раз в год, а в холодное время способны впадать в кратковременную спячку.

Напомним, в 2022 году в Сети появилось видео погони за медоедом.  

