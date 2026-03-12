Охотившийся в степи каракал попал на видео в Мангистау

В Сети появилось видео, на котором снят каракал в естественной среде обитания – во время охоты в степи. Кадры прокомментировал председатель Регионального экологического совета ассоциации ECOJER Адильбек Козыбаков, передает Lada.kz .

Качество кадра улучшено с помощью искусственного интеллекта

В Сети появилось видео, на котором снят каракал в мангистауской степи во время охоты. На кадрах видно, как хищник в характерной позе готовится к нападению на добычу.

Однако автор видео, подъехав к дикой кошке на автомобиле слишком близко и громко посигналив, спугнул его.

Пользователи восприняли действия мужчины как неприемлемые. Многие посчитали, что он спугнул хищника в его естественной среде обитания, и в будущем это может негативно сказаться на животном.

Председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER Адильбек Козыбаков подтвердил, что на видео запечатлён краснокнижный каракал.

Это каракал во всей своей красе. В наших степях обитает туркменский подвид этого хищника, который считается самым крупным среди всех видов. В Казахстане он встречается только в Мангистауской области и занесён в Красную книгу. По последним оценкам, в мире насчитывается не более 300 особей туркменского каракала, возможно немного больше или меньше, поэтому этот вид нуждается в особой охране, - пояснил Адильбек Козыбаков.

Эколог также отметил, что видео говорит о том, что ситуация с численностью каракала в регионе не столь критическая. Он добавил, что в Мангистауской области лично фиксировал его на фотоловушки буквально год назад.

Напомним, ранее специалисты заповедника рассказали о мангистауском каракале. Подробнее о хищной кошке можно прочитать здесь.