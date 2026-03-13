Жителей Мангистау приглашают принять участие в акции «Час Земли»

Иллюстративное фото с сайта 24.kz

В Мангистауской области 28 марта 2026 года пройдёт ежегодная международная экологическая акция «Час Земли» («Earth Hour»). В этом году она состоится с 20:30 до 21:30 по местному времени.

Департамент экологии по Мангистауской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов приглашает жителей региона, а также организации и предприятия присоединиться к инициативе.

Основная цель акции - привлечь внимание общества к вопросам охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и энергосбережения.

В рамках мероприятия участников призывают на один час отключить освещение и, по возможности, бытовые электроприборы. Такой символический шаг демонстрирует ответственное отношение к природе и готовность каждого внести личный вклад в её сохранение.

Беречь окружающую среду - общая задача, от решения которой зависит благополучие нынешних и будущих поколений.