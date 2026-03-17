В Актау установили виновных в вырубке деревьев у дома в 7 микрорайоне

В Актау завершена проверка по факту вырубки деревьев у дома №12 в 7 микрорайоне, передаёт Lada.kz.

Как сообщили в акимате, информация о возможной незаконной вырубке была зафиксирована 11 марта после публикации в «Lada.kz». Речь шла о двух деревьях, расположенных перед коммерческим объектом. Материалы были направлены в управление полиции для установления всех обстоятельств произошедшего.

По данным городских властей, 15 марта по итогам проверки виновные лица были установлены. В отношении них составлены два административных протокола по статье 505 КоАП РК («Нарушение правил благоустройства»). Нарушителям назначен штраф в размере 40 МРП (173 000 тенге).

Кроме того, в рамках компенсации экологического ущерба проводится работа по высадке 50 деревьев взамен уничтоженных.

Между тем жители дома озвучивают свою версию произошедшего, которая, по их словам, дополняет официальную картину. Одна из жительниц рассказала, что молодых людей, попавших на видео, нашли и доставили в опорный пункт полиции:

«Когда меня участковый пригласил, там сидели два молодых парня и отец одного из них. Они признались, что спилили дерево, но заказчика называть отказались - сказали, что боятся», - сообщила она.

По её словам, молодые люди объяснили свои действия тем, что им срочно нужны были деньги.

Также, как утверждают жители, к ситуации подключались представители отдела ЖКХ. По их информации, ранее в акимат обращалась женщина, предположительно связанная с офисом рядом, с просьбой разрешить вырубку дерева. Однако комиссия, выехавшая на место, установила, что дерево было живым, молодым и не мешало, после чего в разрешении отказали.

«Хозяева пошли другим путём - наняли этих ребят, заплатили им, и те выполнили работу», - считает жительница.

По словам очевидцев, в настоящее время к ответственности привлекают исполнителей. Им, помимо штрафа, могут вменить обязательства по компенсационной посадке или восстановлению повреждённых насаждений.

При этом жители подчёркивают, что, по их мнению, ответственность должна нести и сторона, которая могла выступить заказчиком работ:

«Кроме них это дерево никому не мешало», - отмечают они.

Ситуация вызвала общественный резонанс, и жители рассчитывают, что в ходе дальнейшего разбирательства будут установлены все причастные к вырубке зелёных насаждений.

