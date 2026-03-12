18+
11.03.2026, 19:14

Ночная расправа над зеленью: в Актау за ночь спилили дерево высотой в четыре этажа

Экология 0 2 149 Наталья Вронская

В редакцию Lada.kz обратились жильцы дома №12 в 7 микрорайоне. По их словам, в ночь с 10 на 11 марта неизвестные спилили крупное дерево, которое росло под окнами во дворе. Комментарий по ситуации предоставили в пресс-службе Актауского городского акимата.

Фото прислано жителями Актау
Фото прислано жителями Актау

Утром на месте, где много лет росло дерево, остались лишь обрубки ствола. Сами ветви, как рассказали жители, неизвестные оттащили к торцу дома.

По словам горожан, дерево было очень высоким – примерно до уровня четвертого этажа.

Оно росло здесь десятки лет, давало тень и закрывало окна от палящего солнца. Никому не мешало. А утром мы увидели только пень. Кто и зачем это сделал – неизвестно, - рассказали жители.

Горожане попросили найти виновных и привлечь их к ответственности.

За комментарием редакция обратилась в акимат Актау. Там сообщили, что по факту спила дерева проводится проверка.

По данным городской администрации, в ночь с 10 на 11 марта неизвестные лица спилили деревья за домом №12 в 7 микрорайоне. На место выезжали сотрудники акимата и управления полиции, которые провели визуальный осмотр территории.

В настоящее время ведутся поисковые мероприятия, в том числе изучаются записи камер видеонаблюдения близлежащего коммерческого объекта.

После установления лиц, причастных к правонарушению, к ним будут приняты соответствующие меры. Ситуация находится на контроле.

Напомним, ранее спил дерева во время реконструкции здания нового вокзала в селе Мангистау вызвал шквал негодования среди жителей. 

0
60
0
Комментарии

3 комментарий(ев)
Кинст
Кинст
Пока акимат и прочие структуры будут вести себя как известно что, подобные случаи будут, к сожалению, происходить регулярно
11.03.2026, 18:53
Феникс
Феникс
Комерсы расчищают площадку для захвата земель? Очередную сараюшку пристраивать будут? Не дом а ХЗЧ !
11.03.2026, 15:26
Ingul
Ingul
Надо найти этих сволочей и взыскать с них стоимость полива за десятки лет и заставить посадить и вырастить сотню таких же деревьев.
11.03.2026, 14:50
