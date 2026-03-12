Ночная расправа над зеленью: в Актау за ночь спилили дерево высотой в четыре этажа

В редакцию Lada.kz обратились жильцы дома №12 в 7 микрорайоне. По их словам, в ночь с 10 на 11 марта неизвестные спилили крупное дерево, которое росло под окнами во дворе. Комментарий по ситуации предоставили в пресс-службе Актауского городского акимата.

Фото прислано жителями Актау

Утром на месте, где много лет росло дерево, остались лишь обрубки ствола. Сами ветви, как рассказали жители, неизвестные оттащили к торцу дома.

По словам горожан, дерево было очень высоким – примерно до уровня четвертого этажа.

Оно росло здесь десятки лет, давало тень и закрывало окна от палящего солнца. Никому не мешало. А утром мы увидели только пень. Кто и зачем это сделал – неизвестно, - рассказали жители.

Горожане попросили найти виновных и привлечь их к ответственности.

За комментарием редакция обратилась в акимат Актау. Там сообщили, что по факту спила дерева проводится проверка.

По данным городской администрации, в ночь с 10 на 11 марта неизвестные лица спилили деревья за домом №12 в 7 микрорайоне. На место выезжали сотрудники акимата и управления полиции, которые провели визуальный осмотр территории.

В настоящее время ведутся поисковые мероприятия, в том числе изучаются записи камер видеонаблюдения близлежащего коммерческого объекта.

После установления лиц, причастных к правонарушению, к ним будут приняты соответствующие меры. Ситуация находится на контроле.

Напомним, ранее спил дерева во время реконструкции здания нового вокзала в селе Мангистау вызвал шквал негодования среди жителей.