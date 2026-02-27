18+
27.02.2026, 17:17

Дерево высотой в несколько этажей уничтожили у вокзала в Мангистау

Экология 0 1 554 Наталья Вронская

В редакцию Lada.kz жители прислали видео, на котором видно, как в селе Мангистау крупное взрослое дерево высотой в несколько этажей сносят спецтехникой. По словам очевидцев, работы ведутся в зоне строительства нового железнодорожного вокзала. Власти предоставили комментарий по ситуации.

Фото: стоп-кадр из видео / улучшен при помощи ИИ
Фото: стоп-кадр из видео / улучшен при помощи ИИ

Как рассказывает автор видео, дерево было здоровым, тем не менее его удалили с огороженной территории.

Ситуацию прокомментировали в Мунайлинском районном акимате. Как сообщил начальник участка, вырубка проводится в рамках утверждённого проекта.

Всё осуществляется в соответствии с проектной документацией. Деревья убираем сейчас, потому что февраль – единственное подходящее время, пока они находятся в состоянии покоя, чтобы минимизировать воздействие на экологию. В марте-апреле такие работы проводить уже нельзя. Территория очищается под обустройство привокзальной парковки согласно генеральному плану. Компенсационные высадки новых деревьев будут проведены в обязательном порядке, - отметил представитель подрядной организации.

В администрации заверили, что работы ведутся в рамках действующих норм, а после завершения строительства предусмотрено озеленение территории.

Напомним, ранее железнодорожный вокзал подвергся масштабной реконструкции в Мунайлинском районе. Причиной стало то, что старое здание обветшало и не отвечало современным требованиям крупного транспортного узла.

Комментарии

2 комментарий(ев)
velldr
velldr
Можно же попытаться пересадить дерево. Есть же рабочие технологии для этого. У нас так тяжело вырастить дерево, а из просто уничтожают. Есть спец техника для выкпывания дерева с корнями и переноса его на новое место. А что касается компенсационных посадок, то везите тогда взрослое дерево и сажайте вместо этого в другом месте неподалёку. А то отделываются солодыми саженцами вместо огромного тенистого дерева. Вот когда потратитесь на нормальное взрослое дерево, то тогда персадка и спецтехнка сразу станет рентабельной. Местным властям бы разработать механизм пересадки и принуждения к этому тех кто хочет удалить дерево.
27.02.2026, 14:13
Ареке
Ареке
Варвары ничего они не посадят
27.02.2026, 13:55
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

