Дерево высотой в несколько этажей уничтожили у вокзала в Мангистау

В редакцию Lada.kz жители прислали видео, на котором видно, как в селе Мангистау крупное взрослое дерево высотой в несколько этажей сносят спецтехникой. По словам очевидцев, работы ведутся в зоне строительства нового железнодорожного вокзала. Власти предоставили комментарий по ситуации.

Фото: стоп-кадр из видео / улучшен при помощи ИИ

Как рассказывает автор видео, дерево было здоровым, тем не менее его удалили с огороженной территории.

Ситуацию прокомментировали в Мунайлинском районном акимате. Как сообщил начальник участка, вырубка проводится в рамках утверждённого проекта.

Всё осуществляется в соответствии с проектной документацией. Деревья убираем сейчас, потому что февраль – единственное подходящее время, пока они находятся в состоянии покоя, чтобы минимизировать воздействие на экологию. В марте-апреле такие работы проводить уже нельзя. Территория очищается под обустройство привокзальной парковки согласно генеральному плану. Компенсационные высадки новых деревьев будут проведены в обязательном порядке, - отметил представитель подрядной организации.

В администрации заверили, что работы ведутся в рамках действующих норм, а после завершения строительства предусмотрено озеленение территории.

Напомним, ранее железнодорожный вокзал подвергся масштабной реконструкции в Мунайлинском районе. Причиной стало то, что старое здание обветшало и не отвечало современным требованиям крупного транспортного узла.