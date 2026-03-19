На берегу Каспия нашли мертвого краснокнижного пеликана: полиция начала расследование

На побережье Каспия в Мангистауской области обнаружен краснокнижный мёртвый пеликан. Об этом на своей странице в Facebook cообщил экоактивист, директор Мангистауского областного филиала Республиканской ассоциации рыбного хозяйства и аквакультуры «Qazaq Balyk» Данияр Акимжанов, передает Lada.kz .

Фото Данияра Акимжанова

Вчера, 18 марта, на побережье Каспийского моря проведены мониторинговые работы с участием уполномоченных органов.

В ходе обследования специалисты обнаружили тушку мёртвого пеликана. Отмечается, что данный вид занесён в Красную книгу Казахстана и находится под охраной государства.

По факту обнаружения редкой птицы были приняты все необходимые меры: информация передана на пульт «102», а также зарегистрировано досудебное расследование в Едином реестре досудебных расследований.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Специалисты напоминают, что сохранение природы и бережное отношение к окружающей среде – общая ответственность каждого.

Напомним, ранее экоактивисты рассказали о том, как жителям региона действовать при встрече с пеликаном. Подробнее по ссылке.