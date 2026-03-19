Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
19.03.2026, 12:28

На берегу Каспия нашли мертвого краснокнижного пеликана: полиция начала расследование

Экология 0 1 572 Наталья Вронская

На побережье Каспия в Мангистауской области обнаружен краснокнижный мёртвый пеликан. Об этом на своей странице в Facebook cообщил экоактивист, директор Мангистауского областного филиала Республиканской ассоциации рыбного хозяйства и аквакультуры «Qazaq Balyk» Данияр Акимжанов, передает Lada.kz.

Фото Данияра Акимжанова
Фото Данияра Акимжанова

Вчера, 18 марта, на побережье Каспийского моря  проведены мониторинговые работы с участием уполномоченных органов.

В ходе обследования специалисты обнаружили тушку мёртвого пеликана. Отмечается, что данный вид занесён в Красную книгу Казахстана и находится под охраной государства.

По факту обнаружения редкой птицы были приняты все необходимые меры: информация передана на пульт «102», а также зарегистрировано досудебное расследование в Едином реестре досудебных расследований.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Специалисты напоминают, что сохранение природы и бережное отношение к окружающей среде – общая ответственность каждого.

Напомним, ранее экоактивисты рассказали о том, как жителям региона действовать при встрече с пеликаном. Подробнее по ссылке.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь