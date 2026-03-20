Повышенный уровень загрязнения воздуха зафиксирован в феврале в Актау

Синоптики зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха в 18 населённых пунктах, в том числе и в Актау, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

По данным РГП «Казгидромет», наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Казахстане проводились в 69 населённых пунктах на 174 постах.

На стационарных постах и с использованием передвижных лабораторий определяется содержание как основных, так и специфических загрязняющих веществ. В их числе:

взвешенные частицы PM2.5 и PM10;

диоксид серы;

оксид углерода;

диоксид азота;

озон;

сероводород;

тяжёлые металлы.

По итогам февраля текущего года из 69 населённых пунктов Казахстана:

39 отнесены к низкому уровню загрязнения атмосферного воздуха.

18 – к повышенному;

9 – к высокому;

3 – к очень высокому.

Актау вошёл в перечень городов с повышенным уровнем загрязнения. Кроме того, такие же показатели зафиксированы ещё в 17 населённых пунктах, включая Шымкент, Атбасар, Актобе, Атырау, Семей, Алтай, Тараз, Шу, Талдыкорган, Жаркент, Жезказган, Костанай, Аральск, Павлодар, Экибастуз, Петропавловск и село Жанбай.

К населённым пунктам с очень высоким уровнем загрязнения отнесены три города: Караганда, Сатпаев и Абай.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что февраль 2026 года выдался для Актау и всей Мангистауской области по-настоящему необычным. Синоптики зафиксировали температурные рекорды и резкие погодные перепады, которые стали частью общей аномальной картины по стране.