20.03.2026, 17:55

Повышенный уровень загрязнения воздуха зафиксирован в феврале в Актау

Экология Лиана Рязанцева

Синоптики зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха в 18 населённых пунктах, в том числе и в Актау, передает Lada.kz  со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото из архива
Фото из архива

По данным РГП «Казгидромет», наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Казахстане проводились в 69 населённых пунктах на 174 постах.

На стационарных постах и с использованием передвижных лабораторий определяется содержание как основных, так и специфических загрязняющих веществ. В их числе:

  • взвешенные частицы PM2.5 и PM10;
  • диоксид серы;
  • оксид углерода;
  • диоксид азота;
  • озон;
  • сероводород;
  • тяжёлые металлы.

По итогам февраля текущего года из 69 населённых пунктов Казахстана:

  • 39 отнесены к низкому уровню загрязнения атмосферного воздуха.
  • 18 – к повышенному;
  • 9 – к высокому;
  • 3 – к очень высокому.

Актау вошёл в перечень городов с повышенным уровнем загрязнения. Кроме того, такие же показатели зафиксированы ещё в 17 населённых пунктах, включая Шымкент, Атбасар, Актобе, Атырау, Семей, Алтай, Тараз, Шу, Талдыкорган, Жаркент, Жезказган, Костанай, Аральск, Павлодар, Экибастуз, Петропавловск и село Жанбай.

К населённым пунктам с очень высоким уровнем загрязнения отнесены три города: Караганда, Сатпаев и Абай.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что февраль 2026 года выдался для Актау и всей Мангистауской области по-настоящему необычным. Синоптики зафиксировали температурные рекорды и резкие погодные перепады, которые стали частью общей аномальной картины по стране.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь