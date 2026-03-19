Аномальное тепло и рекорды: чем запомнился февраль в Актау

Февраль 2026 года выдался для Актау и всей Мангистауской области по-настоящему необычным. Синоптики зафиксировали температурные рекорды и резкие погодные перепады, которые стали частью общей аномальной картины по стране, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: Lada.kz

По данным РГП «Казгидромет», в большинстве регионов Казахстана температура воздуха превышала климатическую норму на 1-6 градусов, а количество осадков местами оказалось в разы выше обычного.

Особенно выделился Актау. Уже в середине месяца здесь были обновлены температурные максимумы. Так, 14 февраля столбики термометров поднялись до +17,2 градуса, превысив предыдущий рекорд 2024 года (+14,1). А 17-18 февраля температура достигала +11,4 градуса, что оказалось выше показателей, зафиксированных ещё в 1978 году.

В целом по Казахстану погодные контрасты были ещё более заметными. В южных регионах фиксировалось аномальное тепло: например, в Шымкент температура достигала +15,6 градуса, а в Алматы был установлен абсолютный рекорд за всю историю наблюдений, +23,6 градуса.

При этом начало февраля сопровождалось активной циклонической деятельностью. Сильные снегопады накрыли ряд регионов: в Астана за сутки выпало 23 миллиметра осадков при месячной норме 17 миллиметров.

Завершился месяц уже совершенно иной погодой. В третьей декаде на территорию страны пришёл холодный антициклон, который принёс резкое похолодание. В северных и восточных регионах температура опускалась до -30…-39 градусов.

