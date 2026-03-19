18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.32
553.37
5.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
19.03.2026, 15:14

Аномальное тепло и рекорды: чем запомнился февраль в Актау

Общество | Наталья Вронская

Февраль 2026 года выдался для Актау и всей Мангистауской области по-настоящему необычным. Синоптики зафиксировали температурные рекорды и резкие погодные перепады, которые стали частью общей аномальной картины по стране, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Lada.kz
Фото: Lada.kz

По данным РГП «Казгидромет», в большинстве регионов Казахстана температура воздуха превышала климатическую норму на 1-6 градусов, а количество осадков местами оказалось в разы выше обычного.

Особенно выделился Актау. Уже в середине месяца здесь были обновлены температурные максимумы. Так, 14 февраля столбики термометров поднялись до +17,2 градуса, превысив предыдущий рекорд 2024 года (+14,1). А 17-18 февраля температура достигала +11,4 градуса, что оказалось выше показателей, зафиксированных ещё в 1978 году.

В целом по Казахстану погодные контрасты были ещё более заметными. В южных регионах фиксировалось аномальное тепло: например, в Шымкент температура достигала +15,6 градуса, а в Алматы был установлен абсолютный рекорд за всю историю наблюдений, +23,6 градуса.

При этом начало февраля сопровождалось активной циклонической деятельностью. Сильные снегопады накрыли ряд регионов: в Астана за сутки выпало 23 миллиметра осадков при месячной норме 17 миллиметров.

Завершился месяц уже совершенно иной погодой. В третьей декаде на территорию страны пришёл холодный антициклон, который принёс резкое похолодание. В северных и восточных регионах температура опускалась до -30…-39 градусов.

Напомним, ранее в региональном филиале «Казгидромета» предоставили консультативный прогноз погоды по Мангистауской области на март.

 

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь