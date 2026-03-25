«Об этом нельзя молчать»: вблизи Актау обнаружена массовая гибель лебедей

Как рассказал Канат Майлыбаев, он приехал к другу погостить на два дня - 23 и 24 марта - и решил прогуляться к морю, так как дом находится недалеко от берега. Во время прогулки он увидел шокирующую картину.

«Может, меня сам Бог послал увидеть этот вопиющий случай. Я был в шоке - никогда раньше не видел столько погибших особей», - поделился он.

По словам режиссера, среди обнаруженных птиц были как недавно погибшие, так и те, которые пролежали на берегу уже некоторое время. При этом в районе не было ни людей, ни признаков того, что кто-то ранее обращал внимание на произошедшее.

«Скорее всего, туда никто не ходит - рядом нет домов. Я не встретил ни одной живой души. К тому же произошло сильное обмеление, возможно, поэтому люди туда не приходят», - отметил Канат Майлыбаев.

Он также добавил, что не стал проходить дальше по берегу, однако даже издалека заметил еще большее количество погибших лебедей.

Режиссер намерен придать случившемуся огласку. Он заявил, что планирует снять документальный фильм, чтобы обратить внимание не только казахстанцев, но и жителей прикаспийских стран на проблему гибели животных.

«Об этом нужно бить тревогу. Это уже ни в какие рамки не лезет - с каждым годом мы наблюдаем резкое сокращение численности тюленей, лебедей и других птиц», - подчеркнул он.

Lada.kz ожидает официальных комментариев от компетентных органов.

Напомним, ранее экологи провели отбор и исследование проб морской воды из-за появившейся в социальных сетях информации о гибели лебедей на побережье Каспийского моря.