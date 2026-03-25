18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.33
557.57
5.74
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.03.2026, 10:12

«Об этом нельзя молчать»: вблизи Актау обнаружена массовая гибель лебедей

Экология 0 2 090 Сергей Кораблев

Режиссер Канат Майлыбаев обнаружил погибших лебедей на побережье Каспия в селе Сайына Шапагатова - напротив кладбища, сообщает Lada.kz.

Как рассказал Канат Майлыбаев, он приехал к другу погостить на два дня - 23 и 24 марта - и решил прогуляться к морю, так как дом находится недалеко от берега. Во время прогулки он увидел шокирующую картину.

«Может, меня сам Бог послал увидеть этот вопиющий случай. Я был в шоке - никогда раньше не видел столько погибших особей», - поделился он.

По словам режиссера, среди обнаруженных птиц были как недавно погибшие, так и те, которые пролежали на берегу уже некоторое время. При этом в районе не было ни людей, ни признаков того, что кто-то ранее обращал внимание на произошедшее.

«Скорее всего, туда никто не ходит - рядом нет домов. Я не встретил ни одной живой души. К тому же произошло сильное обмеление, возможно, поэтому люди туда не приходят», - отметил Канат Майлыбаев.

Он также добавил, что не стал проходить дальше по берегу, однако даже издалека заметил еще большее количество погибших лебедей.

Режиссер намерен придать случившемуся огласку. Он заявил, что планирует снять документальный фильм, чтобы обратить внимание не только казахстанцев, но и жителей прикаспийских стран на проблему гибели животных.

«Об этом нужно бить тревогу. Это уже ни в какие рамки не лезет - с каждым годом мы наблюдаем резкое сокращение численности тюленей, лебедей и других птиц», - подчеркнул он.

Lada.kz ожидает официальных комментариев от компетентных органов.

Напомним, ранее экологи провели отбор и исследование проб морской воды из-за появившейся в социальных сетях информации о гибели лебедей на побережье Каспийского моря.

2
28
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

