Дело – труба: жители Актау жалуются на возможный слив неизвестной жидкости в Каспий

Жители Актау обратились в редакцию с жалобой на ситуацию в 4А микрорайоне. По их словам, под пирсом обнаружена труба, из которой якобы вытекает жидкость неизвестного происхождения. Люди бьют тревогу, экологи приступили к проверке, передает Lada.kz .

Фото прислано жителями Актау

Как отмечают горожане, ранее труба уходила под воду и не была видна. Однако из-за обмеление Каспийского моря ее обнажило, и теперь якобы сброс можно наблюдать с берега. По словам очевидцев, проблема поднимается уже не впервые.

На предоставленных кадрах видно, как из трубы в море поступает жидкость.

В департаменте экологии Мангистауской области сообщили, что по данному обращению уже ведётся работа. Специалисты выехали на место и отобрали пробы воды. По результатам анализа, вредных химических веществ обнаружено не было.

Тем не менее, для дальнейшего выяснения обстоятельств запрос направлен в Жайык-Каспийскую бассейновую инспекцию по регулированию, охране и использованию водных ресурсов. В свою очередь, ведомство передало материалы в отдел ЖКХ для установления владельца трубы.

В настоящее время проводится проверка. После установления источника предполагаемого сброса и ответственных лиц будут приняты соответствующие меры.