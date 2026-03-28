Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
28.03.2026, 10:04

Дело – труба: жители Актау жалуются на возможный слив неизвестной жидкости в Каспий

Экология 0 1 276 Наталья Вронская

Жители Актау обратились в редакцию с жалобой на ситуацию в 4А микрорайоне. По их словам, под пирсом обнаружена труба, из которой якобы вытекает жидкость неизвестного происхождения. Люди бьют тревогу, экологи приступили к проверке, передает Lada.kz.

Фото прислано жителями Актау
Фото прислано жителями Актау

Как отмечают горожане, ранее труба уходила под воду и не была видна. Однако из-за обмеление Каспийского моря ее обнажило, и теперь якобы сброс можно наблюдать с берега. По словам очевидцев, проблема поднимается уже не впервые.

На предоставленных кадрах видно, как из трубы в море поступает жидкость.

В департаменте экологии Мангистауской области сообщили, что по данному обращению уже ведётся работа. Специалисты выехали на место и отобрали пробы воды. По результатам анализа, вредных химических веществ обнаружено не было.

Тем не менее, для дальнейшего выяснения обстоятельств запрос направлен в Жайык-Каспийскую бассейновую инспекцию по регулированию, охране и использованию водных ресурсов. В свою очередь, ведомство передало материалы в отдел ЖКХ для установления владельца трубы.

В настоящее время проводится проверка. После установления источника предполагаемого сброса и ответственных лиц будут приняты соответствующие меры.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь