«Не расслабляемся»: жительница Актау сняла в степи пугающее существо, похожее на сколопендру

Жительница Актау, увлекающаяся путешествиями, обнаружила в степи необычное и, по её словам, пугающее существо, похожее на сколопендру. Корреспондент Lada.kz побеседовала с горожанкой и экспертами в области фауны.

Фото: стоп-кадр из видео @griby_aktau / Instagram

Видео с находкой жительница города опубликовала в социальных сетях, отметив, что встретила существо недалеко от города.

Ну что, от скорпионов отошли? Не расслабляемся. Знакомьтесь – сколопендра. Красотка… Если смотреть издалека. Увидела её впервые, и, честно, зрелище не из приятных. Выглядит пугающе, - поделилась она.

По словам автора публикации, укус такого существа может сопровождаться резкой жгучей болью, покраснением и отёком, а в некоторых случаях – повышением температуры и слабостью. При этом особую осторожность, по её мнению, следует проявлять людям с аллергией и детям.

Однако специалисты призывают не делать поспешных выводов. Биолог и бердвотчер Василий Бастаев отмечает, что по видеозаписи сложно однозначно определить, действительно ли это сколопендра.

Я тоже видел эту публикацию и пытался понять, сколопендра это или кто-то из другого отряда многоножек. Но я не настолько хорошо знаком с систематикой этих членистоногих, чтобы утверждать точно. В регионе, думаю, нет специалиста, который мог бы сразу дать однозначный ответ, - пояснил он.

Эксперт добавил, что большинство многоножек действительно ядовиты, однако это не означает, что они представляют серьёзную угрозу для человека.

Яд им нужен для охоты – чтобы умерщвлять добычу. Поэтому без точной идентификации нельзя сказать, опасно ли именно это существо на видео, - подчеркнул Бастаев.

О практических мерах предосторожности рассказал исполнительный директор общественного объединения «ECO-SOCIAL» Адильбек Козыбаков, который регулярно сталкивается с подобными членистоногими в полевых условиях.

Сколопендры у нас довольно широко распространены. Когда ночуешь в степи, обязательно нужно утром вытряхивать обувь – они могут заползать внутрь. Я сам с этим сталкивался: однажды вытряхнул ботинок, и оттуда выпала сколопендра. С тех пор всегда проверяю, - поделился он.

Справочно

Сколопендры – это хищные многоножки, обитающие преимущественно в тёплых и засушливых регионах. Они ведут скрытный образ жизни, прячутся под камнями, в трещинах почвы и могут заползать в укрытия, включая палатки и обувь. Питаются насекомыми и мелкими животными, а яд используют для охоты.

По данным Алтайского государственного университета, в 2018 году аспирантами биологического факультета Александром Фомичевым и Юрием Дьячковым была проведена экспедиция в Устюртский заповедник в юго-западном Казахстане (Мангистауская область) с целью сбора материала для исследований, связанных с изучением пауков и губоногих многоножек.

В результате экспедиции был собран материал по паукам и губоногим многоножкам, представляющий значительный интерес. Были найдены представители всех четырех отрядов губоногих многоножек, встречающихся на территории Казахстана: геофилы, костянки, сколопендры и мухоловки. Согласно литературным данным, с территории всей Мангистауской области был известен только один вид – Scolopendra canidens Newport, 1844. Собранный материал позволит значительно расширить данные о губоногих многоножках не только Мангистауской области и Казахстана, но и Центральной Азии в целом.