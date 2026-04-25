Миловидный зверек озадачил жителей Актау

Маленький и миловидный грызун, снятый на видео в 4 микрорайоне, вызвал обсуждение среди пользователей Сети. Кто это на самом деле, узнавал корреспондент Lada.kz .

На видео – крошечный грызун, внешний вид которого вызвал массу версий.

Корреспондент направил запись специалистам, однако однозначного ответа они дать не смогли. По их словам, из-за качества видео и отсутствия понимания размеров определить вид затруднительно.

Это может быть мышонок или маленький крысенок, - предположили одни эксперты.

Другие не исключили более редкие варианты: пегий путорек или землеройка-красавка.

Точку в обсуждении поставил депутат Актауского городского маслихата и руководитель НПО «Эко Мангистау» Кирилл Осин.

Судя по видео, это обычная домовая мышь, которая обитает в домах, подвалах и мусоропроводах, - отметил он.

Напомним, ранее жительница Актау, увлекающаяся путешествиями, обнаружила в степи необычное и, по её словам, пугающее существо, похожее на сколопендру.