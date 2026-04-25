Несколько десятков туш тюленей нашли у берегов Каспия в Мангистау

Погибших млекопитающих обнаружили в ходе мониторинга на острове Кулалы в Каспийском море, сообщает Lada.kz .

Погибший белек. Фото предоставил волонтер и экоактивист Данияр Акимжанов

По инициативе Главы государства 2026 год объявлен Международным годом волонтёров. Инициатива по проведению мониторинга ситуации с гибелью тюленей на острове Кулалы в Мангистауской области исходила от волонтера и экоактивиста Данияра Акимжанова.

По его словам, в обследовании приняли участие представители уполномоченных органов, а также специалисты института гидробиологии и экологии. В течение нескольких часов участники пешком исследовали прибрежную зону острова протяженностью в несколько километров.

В результате было обнаружено 37 туш тюленей. У семи особей специалисты взяли необходимые пробы для дальнейших исследований.

Для проведения мониторинга были задействованы два малых судна и скоростной катер береговой охраны Пограничной службы КНБ по Мангистауской области.

Ход работ освещала съемочная группа Телерадиокомплекса Президента, прибывшая из Астаны.

Напомним, на прошлой неделе в ходе мониторинга на Баутинской косе и в районе Форт-Шевченко обнаружена 191 туша животных.