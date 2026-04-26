Вместо грибов – свалка: туристов шокировало санитарное состояние Актау

Гости из Караганды приехали за природой и впечатлениями, но в итоге наткнулись на стихийную свалку. В ситуации разбирался корреспондент Lada.kz .

Гости из Караганды, приехавшие отдохнуть и по грибы, сначала были впечатлены озером Караколь и лебедями, но вскоре их ожидало разочарование.

Туристы хотели собрать грибы во время прогулки, однако вскоре неподалеку от базы отдыха «Tree of Life» обнаружили крупную несанкционированную свалку. Территория была буквально усыпана мусором: бутылками, пластиком, осколками стекла, строительными отходами, покрышками.

Местные жители, сопровождавшие гостей, также возмущены происходящим.

Акимату лучше бы здесь убирать мусор, а не создавать видимость работы, собирая сухие ветки в мешки на набережной, - говорит местный житель Танат.

Корреспондент направил фото и координаты свалки в региональный департамент экологии и городскую администрацию. После проверки специалисты проехали на место.

Указанная свалка строительных отходов была выявлена акиматом в ходе комиссионного обследования. Установлено, что данный земельный участок является государственным и не закреплён за каким-либо собственником.

В настоящее время подрядной организации ТОО «АктауСервисҚұрылыс», осуществляющей санитарную очистку территории города, дано соответствующее поручение. В ближайшее время будут проведены работы по очистке территории, - заверили чиновники.

