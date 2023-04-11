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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 13:05

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Пропавшего мужчину шестой день ищут в Актау

Карим Свамбаев вышел из дома 6 апреля и не вернулся. Об этом сообщили волонтеры Lider.kz.

Фото предоставлено волонтерами Lider.kz
В Актау ищут жителя жилого массива «Приморский» Карима Свамбаева.

Он вышел из дома 6 апреля, примерно в 17:30, в неизвестном направлении и не вернулся.

Карим Свамбаев был одет в черную кофту с капюшоном, джинсы и коричневые туфли.

Особые приметы мужчины: среднего телосложения, рост 175-180 сантиметров, темные волосы, карие глаза.

Пропавшего мужчину шестой день ищут в Актау


Всех, кто располагает информацией о местонахождении Карима Свамбаева, просят связаться по телефонам: 8 (700) 499-72-92; 8 (700) 911-72-92 и «102».

Михаил Одинцов



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