Массовое отравление детей в Мангистау: санврачи проводят дополнительные анализы

Сегодня, 10 сентября, чиновники из Мангистау планировали назвать причину отравления детей в столовой одной из сельских школ. Однако окончательный вердикт так и не прозвучал, сроки исследования вновь перенесли, сообщает Центр общественных коммуникаций региона.

фото ЦОК Мангистауской области

Стало известно, что департамент санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области проводит дополнительные анализы. В связи с этим они заявили, что результат будет получен только в пятницу.

Напомним, ранее сообщалось, что результаты лабораторных исследований после отравления школьников в селе Бесшокы в Мангистауской области будут опубликованы 10 сентября.

В школе №8 села Бесшокы учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой.

Позже была озвучена мера ответственности виновных лиц. Аким области взял ситуацию под личный контроль.

Вскоре в Сети распространилась информация об увеличившемся количестве отравившихся детей. Люди заявили о дефиците спецтранспорта. По данным облздрава, количество отравившихся школьников перевалило за 140 человек.

Инцидент с массовым отравлением в школе №8 Мунайлинского района прокомментировала глава министерства здравоохранения Акмарал Альназарова. В воскресенье, 8 сентября, стало известно, что число отравившихся в Мангистау школьников приблизилось к 300. На сегодняшний момент количество пострадавших превысило отметку в 400.