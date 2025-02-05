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05.02.2025, 14:24

Гибель сотрудника ТОО «West Oil Software» на рабочем месте: родственники требуют справедливого расследования

Происшествия 0 5 218 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz обратились родственники Алмаса Курпегулова, который трагически погиб 28 января на рабочем месте. По их словам, причиной несчастного случая стало халатное отношение руководства компании к вопросам охраны труда, а также игнорирование служебных обязанностей и нарушение должностных инструкций.

Коллаж автора. Фото предоставлено родителями погибшего
Коллаж автора. Фото предоставлено родителями погибшего

По словам родственников, несчастный случай произошел 28 января 2025 года на производственной территории ТОО «West Oil Software».

Трагедия произошла днем на производственной территории. Алмаса посадили за руль погрузчика, чтобы поднять 12-метровые арматуры, однако в процессе работы они обрушились на технику. В результате он погиб на месте. Алмас работал в ТОО «West Oil Software» слесарем по ремонту автомобилей, и его не имели права допускать к управлению данным транспортным средством. Из-за халатного отношения руководства компании к культуре безопасности труда, игнорирования служебных обязанностей и нарушения должностных инструкций погиб наш единственный сын, который был и единственным кормильцем в семье, - рассказали родственники погибшего.

Погибшего Алмаса, по словам родственников, часто привлекали к выполнению задач, не предусмотренных трудовым договором, в том числе обязывали управлять техническим устройством – вилочным погрузчиком.

Должностное лицо, непосредственно отвечающее за безопасность труда на участке, заведомо зная, допускал слесаря по ремонту автомобилей, не имеющего допуска к управлению техническим устройством – вилочный погрузчик, что и подтверждает систематическую халатность, - говорят родственники.

Алмасу было всего 30 лет, он не успел создать семью, все свои силы и время посвящал уходу за отцом-инвалидом, поддерживая его.

Родители погибшего опасаются, что расследование может быть проведено некорректно, и виновные не понесут заслуженного наказания.

Мы надеемся на объективность специального расследования несчастного случая. Мы не хотим, чтобы такие трагедии повторялись с кем-то другим, поэтому требуем наказания для виновных, - заявили родственники.

В департаменте государственной инспекции труда по Мангистауской области сообщили, что ведется расследование, и в настоящее время они не могут предоставить подробности об обстоятельствах происшествия.

Lada.kz ожидает комментарий от департамента полиции региона.

ТОО «West Oil Software» является учреждением, обслуживающим дочернее предприятие «КазМунайГаза». В 2024 году работники ТОО «West Oil Software» обьявили забастовку в Жетыбае, которая длилась 140 дней и завершилась победой нефтяников. 

Забастовка началась 11 декабря 2023 года. Суд признал ее незаконной. Также на тот момент стало известно, сколько получают бастовавшие работники.

Уже 27 февраля в компании сообщили о расторжении договоров с 50 сотрудниками из числа бастующих. Ранее к последним с просьбой прекратить забастовку не раз обращалось руководство. Свое мнение по ситуации высказал и министр энергетики Казахстана.

Также в «КазМунайГаз» рассказали об итогах переговоров с участниками незаконной забастовки West Oil Software. По данным компании, ущерб от забастовки водителей «West Oil Software» в Жетыбае составил почти один миллиард тенге.

Позже один из сотрудников ТОО рассказал об участии в организованном массовом прекращении работы. 

В свою очередь директор департамента нефтесервиса АО НК «КазМунайГаз» Жасулан Балуанов дал интервью Stan.kz по поводу незаконной забастовки работников «West Oil Software».

В прошлом году в ТОО «West Oil Software» выявлены факты выплаты более 400 миллионов тенге фактически неработающим на предприятии сотрудникам, в том числе близким родственникам руководства компании.

А от прокуратуры Мангистауской области стало известно, что нефтесервисные компании региона скрывали факты производственных несчастных случаев.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"часто привлекали к выполнению задач, не предусмотренных трудовым договором"-----у нас в компании тоже подобное практикуется, чтобы не нанимать работников. Как "русская рулетка": повезёт-не повезёт! Справился ---молодец! Никаких тебе премий или доплат... А не справился----или калека, или в гроб! Типа, сам виноват! Никто же не заставлял. И письменных распоряжений нет, как правило. И ничего не докажешь...Тут походу та же картина
05.02.2025, 14:23
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