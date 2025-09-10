Труп пролежал в квартире в Актау несколько дней

Қазақ тіліне аудару

Трагический инцидент произошел в многоэтажке в 11 микрорайоне. Подробностями поделились в департаменте полиции региона, сообщает Lada.kz .

Фото: pixabay.com/

По информации правоохранителей, в доме №6 в 11 микрорайоне жильцы почувствовали неприятный запах, исходивший из квартиры на втором этаже, и вызвали полицию.

Прибывшие стражи порядка стучали в дверь, но хозяин не открыл. На место вызвали спасателей, которые через балкон проникли в квартиру. Там было обнаружено тело мужчины, пролежавшего несколько дней.

По данным полиции, это биологическая смерть - признаков насильственной гибели не установлено.

Мужчине было 67 лет, он проживал один.

Известно, что около десяти дней назад он выписался из больницы, где проходил лечение по поводу проблем с сердцем.