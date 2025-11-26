В Актау начался судебный процесс в отношении транспортного прокурора

фото Лианы Рязанцевая. Lada.kz

С самого утра на парковке перед судом было замечено большое скопление патрульных машин. Как стало известно корреспонденту издания, сегодня, 26 ноября, начался процесс в отношении транспортного прокурора, подозреваемого в мошеннических действиях. Его задержали 9 ноября в ходе операции отдела внутренней безопасности Генеральной прокуратуры совместно с департаментом КНБ по Мангистауской области.

Уточняется, что подозреваемый фактически не исполнял своих служебных обязанностей с 2024 года, поскольку находился в отпуске по уходу за ребёнком.

Вместе с ним по делу проходит руководитель строительной компании. Редакция ожидает подробностей по делу от пресс-службы суда.

Напомним, по информации читателей при задержании у него были изъяты денежные средства в сумме 2,5 млн тенге. Эту информацию в прокуратуре не опровергли, но и не подтвердили.