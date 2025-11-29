В Мангистауской области растет число автоаварий

Иллюстративное фото из архива

В последние два года количество ДТП в Казахстане сильно выросло – 2024 год показал почти двукратный рост по сравнению с 2023-м. В 2025 году эта тенденция продолжается – за 10 месяцев зафиксировано 29 583 аварий, а по данным на 22 ноября их было 31 414.

Рост дорожно-транспортных происшествий сопровождается и возросшим количеством пострадавших в них. Если в 2023 году было 20 тысяч, то в 2024 – 40 тысяч. В 2025 году 40 тысяч людей с травмами было зафиксировано за 10 месяцев. Согласно прогнозным данных, год завершится примерно 42-43 тысячами.

Однако в этой статистике есть одно светлое пятно – несмотря на общий рост количества ДТП и раненых в них, количество погибших не увеличивается и находится на стабильном уровне в 2500 человек. Это тоже немало, но хотя бы нет двухкратного роста. В этом году погибших скорее всего будет поменьше – на 22 ноября их было 2039 человек, так что общее число будет в районе 2200 человек, - сообщает канал.

Активный рост ДТП показали следующие регионы:

Атырауская область – 372%;

Карагандинская область – 328%;

Мангистауская область – 295%.

В среднем, по стране количество ДТП увеличилось на 199%.