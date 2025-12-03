В Актау нашли повешенным молодого мужчину

Иллюстративное фото: exk.kz

По неофициальным данным, в Актау обнаружен погибшим 24‑летний местный житель. Предварительно установлено, что он скончался в результате повешения. Предсмертной записки на месте обнаружено не было. Родные сообщили, что ранее не замечали признаков, которые могли бы указывать на возможные проблемы.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что проводится расследование по части 1 статьи 105 УК РК - доведение до самоубийства, склонение либо содействие совершению самоубийства.