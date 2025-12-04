Рабочий упал в лифтовую шахту с шестого этажа на стройке в Мангистау

Несчастный случай произошёл ещё 4 ноября, однако подробности инцидента редакции Lada.kz сообщили лишь сегодня в департаменте государственной инспекции труда Мангистауской области.

Фото предоставил Бауыржан Кемалов

По данным ведомства, несчастный случай произошёл 4 ноября на одном из строящихся объектов в селе Бесшокы Мунайлинского района. Однако в департаменте государственной инспекции труда об этом узнали не сразу. По их словам, застройщик скрыл информацию о произошедшем, и о несчастном случае им стало известно лишь из полицейской сводки.

По предварительным данным, 20-летний рабочий упал в открытую лифтовую шахту с шестого этажа. Инцидент произошёл в момент, когда на объекте осуществлялся подъём корыта с песком при помощи крана. Песок доставляли на верхний этаж для дальнейшего изготовления извести, используемой при кладке камина. Когда корыто спустили на пол, работник попытался отойти на безопасное расстояние, однако внезапно потерял равновесие и упал в шахту лифта, - рассказал руководитель отдела контроля законодательства о безопасности и охране труда управления государственной инспекции труда Мангистауской области Бауыржан Кемалов.

Согласно данным ведомства, бригада скорой помощи прибыла на место через 20–30 минут. Однако, несмотря на оказанную помощь, молодой рабочий скончался.

Создана комиссия по расследованию несчастного случая. Специалисты устанавливают обстоятельства, причины происшествия и возможные нарушения требований безопасности труда. По итогам расследования будет предоставлена дополнительная официальная информация, - сказал Бауыржан Кемалов.

Погибший работал в ИП «Сариев С.Ж.». Данная организация выполняла подрядные работы на строительстве жилого комплекса ТОО «AN-GroupM».