Труп мужчины обнаружили на остановке в Актау

Фото автора

На остановке в 9-м микрорайоне сегодня утром, 7 декабря, случайный прохожий обнаружил мужчину без признаков жизни. Рядом с ним находился его мобильный телефон. Прохожий позвонил по первому номеру в контактах, который оказался номером внука мужчины.

Родственники прибыли на место и вызвали бригаду скорой помощи.

Медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти его не удалось - была констатирована биологическая смерть.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции для выяснения обстоятельств.

По словам родных, мужчина утром вышел в аптеку. Он долгое время страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями — высоким давлением и проблемами с сердцем. Предварительной причиной смерти, по словам родственников, мог стать инсульт или сердечный приступ.

Известно, что мужчине месяц назад исполнилось 64 года. Проживал он со своей матерью в 11-м микрорайоне. Его дочери, находящейся в Москве, сообщили о трагедии — она вылетает в Актау.

