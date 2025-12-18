Требовала алкоголь: пьяную пассажирку сняли с рейса Алматы – Актау

Инцидент произошел сегодня, 17 декабря. Самолет должен был вылететь из Алматы в Актау. Авиакомпания Air Astana отказала пассажирке в перевозке из-за признаков алкогольного опьянения и агрессивного поведения, передаёт Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel .

Фото: airastana.com

По информации авиакомпании Air Astana, женщину сняли с рейса Алматы – Актау из-за признаков алкогольного опьянения и агрессивного поведения.

Пассажир требовал алкоголь, оскорблял сотрудников авиакомпании и других пассажиров, что привело к конфликту в салоне воздушного судна. В целях обеспечения безопасности полёта было принято решение об отказе в перевозке. Пассажир передан сотрудникам линейного отдела полиции Алматы, - сообщил авиаперевозчик.

В пресс-службе департамента полиции на транспорте сообщили, что с рейса сняли 38-летнюю жительницу Алматы.

В ходе проверки установлено, что во время посадки женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, не могла самостоятельно передвигаться, неоднократно падала, требовала предоставления алкогольных напитков, проявляла агрессию и нарушала общественный порядок, - рассказали в ведомстве.

В полиции сообщили, что женщину привлекли к административной ответственности. Ей назначен штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге) за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, с 29 на 30 октября в столичном аэропорту задержали рейс авиакомпании Scat направлением Астана – Актау. Причиной тому стал деструктивный пассажир.