Автомобиль вспыхнул у здания акимата в Актау

Фото предоставили в ДЧС Мангистауской области

По информации спасателей, сегодня, 18 декабря, около 17:00 часов в 14 микрорайоне, неподалеку от областного акимата, произошло загорание моторного отсека и салона автомобиля Daewoo Nexia. Машина была оснащена газобаллонным оборудованием (ГБО).

Пожар был ликвидирован до прибытия противопожарного подразделения.

Пострадавших нет.

На место происшествия выезжали силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям: 10 человек личного состава и две единицы техники.

Причины возгорания уточняются.

Напомним, другая Daewoo Nexia сгорела в селе Баскудук вчера, 17 декабря.