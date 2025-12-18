Автомобиль вспыхнул у здания акимата в Актау

Вблизи здания областного акимата загорелся легковой автомобиль. Подробности происшествия предоставили в ДЧС региона, сообщает Lada.kz.
По информации спасателей, сегодня, 18 декабря, около 17:00 часов в 14 микрорайоне, неподалеку от областного акимата, произошло загорание моторного отсека и салона автомобиля Daewoo Nexia. Машина была оснащена газобаллонным оборудованием (ГБО).
Пожар был ликвидирован до прибытия противопожарного подразделения.
Пострадавших нет.
На место происшествия выезжали силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям: 10 человек личного состава и две единицы техники.
Причины возгорания уточняются.
Напомним, другая Daewoo Nexia сгорела в селе Баскудук вчера, 17 декабря.
