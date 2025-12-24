В Актау расследуется дело о групповом издевательстве над 13-летней школьницей

В Актау стало известно о преступлении в отношении 13-летней школьницы. О произошедшем сообщила общественная организация #НеМолчиKZ , опубликовав обращение матери пострадавшей девочки, сообщает Lada.kz.

фото с сайта pixabay.com

По информации фонда, события происходили в сентябре 2024 года. После школы семиклассницу несколько раз подстерегали подростки и уводили на территорию недостроенного объекта. В публикации приводятся подробности издевательств: девочку унижали, избивали, запугивали, фиксировали происходящее на видео. На руке ребёнка канцелярским ножом была вырезана оскорбительная надпись.

Из-за пережитого девочка длительное время не решалась рассказать о случившемся. Даже при доверительных отношениях с матерью она сообщала о произошедшем лишь фрагментарно. Родные сначала предполагали, что речь идёт о школьном буллинге, не подозревая о масштабах трагедии.

Сейчас пострадавшая находится в тяжёлом психологическом состоянии. Она переведена на домашнее обучение, прошла госпитализацию и получает медикаментозное лечение. В фонде отмечают, что девочка переживает глубокую депрессию.

Мать ребёнка обратилась в полицию ещё в сентябре 2024 года, а также подала жалобу в прокуратуру Мангистауской области. Однако, по информации #НеМолчиKZ, за прошедшее время, несмотря на возбуждение дела по статье 120, часть 4 УК РК, следственные действия фактически не проводились: подозреваемые не были допрошены, возможные видеозаписи и улики не изымались, работа со школой не велась.

В фонде подчёркивают, что предполагаемые участники преступления могут продолжать обучение в школах города и оставаться на свободе, представляя потенциальную угрозу для других детей.

Общественная организация обратилась с требованием взять расследование на особый контроль к Генеральному прокурору, руководству Департамента полиции Мангистауской области, областной прокуратуре и Комитету по охране прав детей.

В пресс-службе Департамента полиции дали комментарий:

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 120 частью 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили стражи порядка.

Иная информация в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.

Уголовное дело находится на контроле у руководства Департамента полиции.