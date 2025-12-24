Видео задержания: в Актау ликвидировали незаконное религиозное объединение

В Мангистауской области правоохранительные органы пресекли деятельность незаконного религиозного объединения деструктивного характера. Операция была проведена в Актау в рамках ранее зарегистрированного досудебного расследования, передаёт Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

фото и видео @mangystauudp

Санкционированные следственные действия прошли при участии сотрудников полиции и бойцов специального подразделения при координации органов прокуратуры. Кадры спецоперации и задержания фигурантов были зафиксированы на видео.

По данным следствия, на территории Актау действовала группа деструктивного религиозного направления, участники которой незаконно вовлекали граждан в свою деятельность. По оперативной информации, на людей оказывалось психологическое давление, формировалось отчуждение от семьи и общества, а также навязывались взгляды, противоречащие нормам традиционных религий и законодательству Республики Казахстан.

В ходе обысков, проведённых в одном из коммерческих помещений, в транспортном средстве, а также по месту временного проживания предполагаемого организатора группы, были изъяты печатные материалы, символика, записи и другие предметы, предположительно использовавшиеся для пропаганды запрещённого учения.

В момент проведения следственных мероприятий в помещении также находились лица, с которыми в настоящее время работают следственные органы. Их возможная причастность к деятельности незаконного объединения устанавливается.

Справочно: на территории Республики Казахстан распространение и пропаганда данного религиозного учения запрещены на основании решения суда.

В настоящее время продолжается комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств дела, а также возможных пострадавших. Расследование продолжается.