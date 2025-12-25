Кража на 135 млн тенге: вагон с медью не доехал до порта Курык

Фото: pixabay.com

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции департамента полиции на транспорте при координации транспортной прокуратуры задержали группу из пяти человек в возрасте от 32 до 61 года. Все задержанные являются жителями города Балхаш. Как установило следствие, организатором противоправных действий оказался работник железнодорожной организации.

По данным правоохранителей, злоумышленники на станции Токырау Карагандинской области совершили кражу груза катодной меди общим весом более 32 тонн из железнодорожного вагона, следовавшего по маршруту «Оскемен – порт Курык».

Сумма причиненного ущерба составила свыше 135 миллионов тенге. Вина всех участников преступления была полностью доказана в ходе следствия.

Приговором суда каждому из осужденных назначено наказание в виде трех лет и четрырех месяцев лишения свободы.

Напомним, ранее в Актау была задержана пара, которая под видом клинеров совершила восемь квартирных краж. Подробнее по ссылке.