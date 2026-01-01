18+
01.01.2026, 12:44

Стреляли в сайгаков: в Бейнеуском районе выявили браконьеров

Происшествия 0 967 Ольга Максимова

С середины декабря сайгаки начали перемещаться с территории Актюбинской области в Бейнеуский район, чем не преминули воспользоваться браконьеры. Злоумышленников задержали правоохранители, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото: А. Салемгареев / АСБК
Иллюстративное фото: А. Салемгареев / АСБК

В настоящее время в местах массового скопления животных инспекторы РГП «Охотзоопром» совместно с сотрудниками государственного природного резервата «Кендерли – Каясан», заказников «Көлеңкелі» и «Есет» в усиленном режиме проводят охранные мероприятия. В ведомстве напомнили, что за незаконную добычу сайгаков предусмотрена строгая уголовная ответственность.  

Так, 24 декабря текущего года сотрудники районного отдела полиции обнаружили дому у жителя села Боранкул восемь туш сайгака. По данному факту возбуждено дело по части 1-1 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных).

Предварительный ущерб государству оценивается примерно в 17 миллионов тенге.

Аналогичное дело было рассмотрено Актауским городским судом 5 ноября в отношении двух жителей Бейнеуского района, которые незаконно добыли девять сайгаков. Также у них был обнаружено 12 рогов животных. Браконьеры возместили причиненный государству ущерб в размере 44,2 млн тенге. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на три года и шесть месяцев, конфисковал автомобиль нарушителей и постановил уничтожить две единицы охотничьего оружия.

Для справки

Статья 339 УК РК  Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных.

Санкция предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

1
4
0
