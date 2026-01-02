Печальный итог: в Мангистау за год из незаконного оборота изъято более 700 кг наркотиков

Полиция Мангистауской области подвела итоги работы по противодействию незаконному обороту наркотиков за 2025 год. По данным управления по борьбе с наркопреступностью, в течение года в регионе проводилась комплексная работа по пресечению каналов поставки, перекрытию финансовых схем и выявлению преступной деятельности, связанной с распространением запрещённых веществ, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: ДП МО

В Мангистауской области за год выявлено 446 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из них 81 — уголовного характера. Из незаконного оборота изъято 742 килограмма 902 грамма наркотических средств. В рамках расследований в изоляторы временного содержания помещены 75 подозреваемых. Кроме того, зафиксировано 206 административных правонарушений, по которым приняты меры, предусмотренные законодательством.

На улицах и в общественных пространствах выявлено и удалено 553 граффити с рекламой запрещённых веществ, также заблокировано 1 199 интернет-ресурсов, использовавшихся для их продвижения.

Благодаря системе «Антифрод» заблокировано 10 554 банковских счета, задействованных в теневых операциях. Общая сумма предотвращённого оборота составила более 1 258 000 000 тенге.

Для взаимодействия с населением продолжает работу Telegram-бот «Стоп синтетик Мангистау», через который жители региона могут анонимно передавать информацию о фактах, связанных с наркопреступностью. Такие сообщения позволяют оперативно реагировать и предупреждать распространение запрещённых веществ.

Напомним, в Актау в конце декабря задержали подозреваемых в незаконной перевозке героина.