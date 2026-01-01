Сколько вызовов поступило в полицию в праздничную ночь в Мангистау

В новогоднюю ночь сотрудники полиции Мангистауской области были переведены на усиленный режим службы, сообщает Lada.kz .

Фото сгенерировано при помощи ИИ

В ночь с 31 декабря на 1 января личный состав департамента полиции Мангистауской области обеспечивал общественный порядок в местах массового скопления людей, на улицах и в общественных пространствах.

Накануне праздника глава департамента, генерал-майор полиции Сагындык Аяганов, провёл гарнизонный развод, обозначив приоритетные задачи по обеспечению безопасности граждан.

«В новогодние дни наша главная задача - защита жизни и спокойствия людей. Принцип «Закон и порядок» должен соблюдаться при любых обстоятельствах. Требую от каждого сотрудника дисциплины, внимательности и строгого исполнения служебных обязанностей», - подчеркнул глава полиции.

В течение ночи на канал «102» поступило более 99 обращений различного характера. Все сообщения были оперативно отработаны патрульными нарядами и дежурными службами.

Благодаря принятым мерам в новогоднюю ночь на территории области не зарегистрировано тяжких преступлений и серьёзных правонарушений.

Кроме того, в ходе службы Сагындык Аяганов лично объехал дежурные подразделения и стационарные посты, поздравил сотрудников, находившихся на службе в праздничное время, и поблагодарил их за профессионализм и добросовестное исполнение долга.

В департаменте полиции также выразили благодарность жителям и гостям региона за соблюдение общественного порядка и ответственное отношение к безопасности.

Напомним, в прошлом году в новогоднюю ночь в полицию Актау и Жанаозена поступило более 200 вызовов.