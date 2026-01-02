Могли уехать в Мангистау: полиция ищет таинственно исчезнувшую семью из Атырауской области

С осени 2025 года неизвестно местонахождение семьи из села Жангелдин Кызылкогинского района Атырауской области. Речь идёт о Максоте Карабалине, его супруге Насип Утешкалиевой, дочери Мирагуль и сыне Наурызе. По одной из предполагаемых версий, жители соседнего региона могли направляться в Актау, АкЖайык , передает Lada.kz .

Фото с сайта azh.kz

По словам жителей села, первым исчез сын – Наурыз Максотулы. Это произошло за пять-шесть месяцев до официального обращения в полицию. Молодой человек сообщил родственникам, что едет на работу в сторону Актау, однако куда именно и к кому – неизвестно. После этого связь с ним полностью оборвалась.

В октябре, как утверждают соседи, из села выехала и вся семья. Как уточнялось, причиной отъезда стала поездка к врачу. При этом в какой город и в какое медицинское учреждение направлялись супруги с детьми – неизвестно. Родственники не располагают подтверждённой информацией ни о маршруте, ни о лечении, ни о месте их дальнейшего пребывания. Тревогу усиливает тот факт, что у дочери Мирагуль установлена инвалидность III группы.

Странные детали после исчезновения

После отъезда семьи начали происходить события, которые до сих пор вызывают вопросы у сельчан. По словам знакомых, от имени сына через мессенджер WhatsApp был продан весь домашний скот. Вырученные средства, как утверждается, были переведены на личный счёт Максота Карабалина в приложении Kaspi.

При этом, по информации жителей села, ни сам Максот Карабалин, ни члены его семьи не пользовались услугами такси и не приобретали билеты на междугородние автобусы. Официально зафиксированного маршрута их передвижения нет. На этом фоне всё чаще высказывается версия, что семью могли увезти на личном транспорте.

Молчание и тревога

Официальное заявление о пропаже семьи поступило в полицию 25 декабря 2025 года. Однако, по словам родственников и сельчан, с тех пор информации о ходе розыска крайне мало. Прошло более полутора месяцев, но судьба четырёх человек по-прежнему остаётся неизвестной.

В социальных сетях жители Кызылкогинского района открыто выражают тревогу и недоумение. Люди задаются вопросом, как могла бесследно исчезнуть целая семья – без свидетелей, следов и подтверждённых маршрутов. Всё чаще звучат опасения о возможном насильственном вывозе.

Семья объявлена в розыск

Согласно ориентировке департамента полиции Атырауской области, в розыск объявлены:

Карабалин Максот Мукангалиевич, 1959 года рождения;

Утешкалиева Насип Бахитовна, 1961 года рождения;

Карабалина Мирамгүл Максотқызы, 1990 года рождения;

Мукангалиев Наурыз Максотұлы, 1993 года рождения.

Во всех случаях указано, что они являются инвалидами III группы. Последнее известное место проживания – село Жангелдин, улица Айжаркын Елешова, дом №13/1.

Как сообщили правоохранители, 25 декабря в департамент полиции Атырауской области обратилась жительница Атырау с заявлением о том, что более месяца неизвестно местонахождение её брата и его семьи.

По данным стражей порядка, жители села Жангелдин выехали из дома в ноябре в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулись. Сотрудниками ведомства проводятся все необходимые розыскные мероприятия, ориентировки направлены и в другие регионы страны. По имеющейся информации, супруги и двое их взрослых детей 33 и 35 лет могли направиться в южные регионы Казахстана, в том числе в сторону Мангистауской области.

Всех граждан, располагающих какой-либо информацией о возможном местонахождении данных лиц, просят сообщить в правоохранительные органы по телефонам: +7 (7122) 98-20-78, 98-20-88, +7 (701) 304-00-12.

Редакция Lada.kz ожидает комментария от пресс-службы департамента полиции Мангистауской области.