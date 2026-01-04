В Бейнеу подросток испортил ёлку – родителям выписали штраф

Ночью двое подростков повредили установленную на улице новогоднюю ёлку. В отношении их родителей полиция составила административные протоколы, передает Lada.kz .

Скриншот из видео

Инцидент с участием двух мальчиков-подростков произошёл 30 декабря около 03:00 часов ночи на улице Жылкыбаева в селе Бейнеу. Двое несовершеннолетних подростков умышленно повредили установленную на улице новогоднюю ёлку.

Как сообщили в районном отделении полиции, личности подростков-вандалов были установлены. В ходе проверки выяснилось, что несовершеннолетние находились на улице в ночное время без присмотра родителей.

В отношении родителей применены административные меры, а с подростками и их родителями проведена профилактическая беседа.