Житель Актау получил штраф за ложный вызов полиции

Житель Актау ради шутки сообщил в полицию о якобы произошедшей драке с ножом. В результате ложного вызова ему предстоит выплатить штраф. Подробности рассказали в пресс-службе полиции региона, передает Lada.kz .

Фото создано с помощью ИИ

Инцидент произошёл 3 января 2026 года. В 02:25 на пульт «102» поступило сообщение от жителя Актау о якобы произошедшей драке с применением ножа.

По словам звонившего, драка произошла в доме № 14 во 2 микрорайоне.

По приезду сотрудники полиции выяснили, что звонивший совершил ложный вызов.

В связи с этим вызов был зарегистрирован как ложный. На мужчину составлен протокол согласно статье 438 Кодекса об административных правонарушениях, - сообщили в полиции.

Согласно данной статье, за заведомо ложный вызов органов государственной противопожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи или аварийных служб предусмотрен штраф для физических лиц в размере 60 МРП (259 500 тенге в 2026 году).