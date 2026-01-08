В Актау рядом с детской площадкой нашли использованные шприцы, возможно, инфицированные ВИЧ. Дополнено

Актауский блогер Азамат Сарсенбаев поднял в социальных сетях вопрос о выброшенных использованных шприцах, обнаруженных в 7 микрорайоне города. По его словам, опасные предметы были выброшены из окна одного из жилых домов и находились вблизи детской площадки, школы и детского сада. К ситуации подключились сотрудники Департамента полиции региона. После публикаций блогера правоохранители выехали на место происшествия и провели проверку, сообщает Lada.kz .

фото со страницы @azamat_sarsenbayev

Как рассказал корреспонденту издания Азамат Сарсенбаев, о проблеме ему сообщили подписчики. Он самостоятельно выехал на место, обнаружил использованные шприцы и предал произошедшее огласке. По словам блогера, шприцы могли принадлежать людям, предположительно, инфицированным ВИЧ, что представляет серьёзную угрозу для окружающих, особенно для детей.

Опасаясь возможных последствий, блогер собрал шприцы и утилизировал их. Спустя непродолжительное время с ним связались сотрудники полиции, после чего он совместно с правоохранителями вновь выехал на место происшествия.

В ходе разбирательства был установлен мужчина, причастный к выбросу использованных шприцев. С ним проведена профилактическая беседа, после чего его доставили в наркологическое учреждение. После прохождения наркотестирования мужчину планируют привлечь к административной ответственности по нескольким статьям КоАП РК. Окончательное решение будет принято судом.

Дополнено:

После прохождения наркотестирования мужчину поместили до суда в камеру временного содержания при управлении полиции города Актау. По информации пресс-службы Департамента полиции Мангистауской области заведено дело по статье 434 КоАП РК «Мелкое хулиганство». Окончательное решение будет принято судом.