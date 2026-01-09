В Актау избили мужчину: полиция возбудила уголовное дело

В одном из микрорайонов областного центра ночью избили мужчину. Полицейские возбудили уголовное дело, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

Видеозапись с избиением появилась в социальных сетях. На кадрах видно, как двое мужчин вытаскивают из автомобиля третьего и, повалив на землю, наносят удары руками и ногами.

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, инцидент произошёл около 02:00 часов 7 января в 38 микрорайоне у дома №11.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК (Хулиганство).

Все участники инцидента - молодые люди возрастом от 17 до 25 лет. Один из двух участников нападения - 17-летний парень. Второго, совершеннолетнего, задержали и водворили в изолятор временного содержания.