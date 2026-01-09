В Актау на проезжей части сбили подростка

Фото: pixabay.com

Как сообщили в департаменте полиции, 15-летний подросток в 08:30 переходил дорогу между 19А и 33 микрорайонами, когда его сбила Toyota Corolla. Пересекал ли пешеход дорожную часть по «зебре» или вне её, не уточняется. Жители Актау отмечают, что на этом участке автодороги есть два нерегулируемых пешеходных перехода, однако предпринятых мер по организации безопасного движения всё равно недостаточно, так как дорогу пересекают дети, чтобы попасть в школу.

На водителя 1956 года рождения составлен протокол по статье 610 КоАП РК. Автомобиль помещён на штрафстоянку.

Статья 610 КоАП РК - «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества» - влечёт штраф в размере 40 МРП (173 тысячи тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.