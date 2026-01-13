В Актау трое мужчин подозреваются в краже электрокабеля

Почти 50 метров электрокабеля похитили в начале года на одной из зон отдыха Актау, передает Lada.kz .

Как сообщили в управлении полиции, кража произошла 2 января.

«Трое мужчин, находясь на территории зоны отдыха, расположенной в городе Актау, похитили два кабеля линии электропередачи общей длиной 48 метров, принадлежащие государственному коммунальному предприятию «Каспий Жылу, Су Арнасы», после чего скрылись с места происшествия», - сообщили в полиции.

В результате умышленных преступных действий КЖСА был причинён материальный ущерб на сумму 6 млн тенге.

Данный факт 6 января был зарегистрирован в СДТБТ УП города Актау по ч. 2 ст. 188 УК РК (кража).

Преступление совершено группой лиц, и, в соответствии с законом, за него предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, отметили в полиции.