Страдающего потерей памяти мужчину разыскивают в Актау

В Актау разыскивают 63-летнего Суюнбаева Малика Морлихановича. Мужчина ушел из дома и перестал выходить на связь с близкими, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

По данным волонтерского движения Lider.kz, оказывающего помощь в поиске пропавших людей, Малик Суюнбаев 17 января текущего года около 10:00 часов ушел из дома №2 в 9 микрорайоне и пропал.

Фото предоставлено Lider.kz

Приметы: рост 180 сантиметров, среднее телосложение, волосы темные с сединой.

Одежда: на момент исчезновения был одет в черную куртку, темные утепленные джинсы.

Мужчина может быть дезориентирован в виду проблем с памятью.

Тех, кто обладает информацией о местонахождении жителя Актау, просят обращаться по номерам телефонов: +7 (700) 499-72-92 или 102.

