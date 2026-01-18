Страдающего потерей памяти мужчину разыскивают в Актау

В Актау разыскивают 63-летнего Суюнбаева Малика Морлихановича. Мужчина ушел из дома и перестал выходить на связь с близкими, передает Lada.kz.
По данным волонтерского движения Lider.kz, оказывающего помощь в поиске пропавших людей, Малик Суюнбаев 17 января текущего года около 10:00 часов ушел из дома №2 в 9 микрорайоне и пропал.
Фото предоставлено Lider.kz
Приметы: рост 180 сантиметров, среднее телосложение, волосы темные с сединой.
Одежда: на момент исчезновения был одет в черную куртку, темные утепленные джинсы.
Мужчина может быть дезориентирован в виду проблем с памятью.
Тех, кто обладает информацией о местонахождении жителя Актау, просят обращаться по номерам телефонов: +7 (700) 499-72-92 или 102.
