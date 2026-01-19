18+
19.01.2026, 12:19

Угрожал сливом интимных фото: жанаозенцу и его подельнику грозит до 17 млн тенге штрафа

Происшествия 0 3 003 Сергей Кораблев

Полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в вымогательстве. По версии следствия, один из них угрожал 24-летней девушке распространением интимных фотографий и требовал 1 миллион тенге, сообщает Lada.kz.

Фото департамента полиции региона
Фото департамента полиции региона

Как сообщили правоохранители, с заявлением в полицию обратилась потерпевшая 2000 года рождения. По ее словам, мужчина 1997 года рождения, угрожая распространить интимные фотографии в социальных сетях и среди родственников, требовал у нее денежные средства в размере 1 миллиона тенге.

Согласно материалам расследования, подозреваемый через WhatsApp потребовал сначала перевести 200 тысяч тенге, а оставшиеся 800 тысяч тенге – до 20 января 2026 года. Деньги он просил перечислить на указанный счет.

В результате оперативных мероприятий 17 января в Жанаозене были задержаны двое мужчин.

Во время обыска у одного из подозреваемых изъяли мобильный телефон iPhone 14 Pro Max синего цвета, у второго – iPhone 11 черного цвета. Устройства приобщены к делу как вещественные доказательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 194 УК РК (Вымогательство). Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Вымогателям может грозить штраф в размере до 4000 МРП (17 300 000 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничение свободы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в мае прошлого года полиция задержала двух подозреваемых в вымогательстве. Они с применением физического насилияпытались получитьот местного жителя 250 000 тенге, ссылаясь на якобы неуплаченный долг за аренду автомобиля.

17
10
1
