19.01.2026, 18:49

В Актау задержали женщину с незаконно приобретенным аптечным наркотиком

Происшествия 0 1 200 Гульмира Садырова

В 39 микрорайоне сотрудниками правоохранительных органов задержана жительница Актау 1993 года рождения. При обыске у нее было обнаружено наркотическое средство. Об этом сообщили в управлении по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области, передает Lada.kz.

Момент досмотра. Фото: управление по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области
В ходе проведения личного обыска без санкции следственного судьи в присутствии понятых у гражданки было обнаружено 30 таблеток препарата «Тропикомид», хранившихся в полиэтиленовом пакете без разрешения врача.

Указанное вещество было изъято и приобщено в качестве вещественного доказательства. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Гражданка У. была направлена на наркологическое освидетельствование. Согласно заключению медицинского освидетельствования, факт употребления наркотических средств не установлен. В отношении У. в качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в управлении.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Напомним, ранее в Актау задержали мужчину, у которого в кармане куртки обнаружили  20 свертков с белым веществом, предположительно синтетическим наркотиком, а также сверток с марихуаной.

