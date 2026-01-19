18+
19.01.2026, 10:05

В Актау задержали мужчину с полным карманом наркотиков

Происшествия 0 2 489 Сергей Кораблев

Во время личного обыска у мужчины обнаружили 20 свертков с белым веществом, предположительно синтетическим наркотиком, а также сверток с марихуаной, сообщает Lada.kz.

Фото департамента полиции региона
Фото департамента полиции региона

По данным регионального департамента полиции на 19 января, инцидент произошел в 7 микрорайоне около 02:30 часов 15 января. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью при участии бойцов СОБР задержали мужчину 1990 года рождения.

Во время личного обыска в кармане куртки задержанного обнаружили и изъяли 20 свертков с веществом белого цвета, предположительно синтетическое наркотическое средство, а также один сверток с марихуаной.

После задержания мужчину доставили на медицинское освидетельствование. По его результатам он был помещен в специальный приёмник.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 296 УК РК. Сведения зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований.

Напомним, ранее полиция выявила факт незаконного хранения и выращивания марихуаны.

Для справки

Статья 296 УК РК – Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта.

Часть 2 статьи предусматривает штраф в размере до 160 МРП (692 000 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.

