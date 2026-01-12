С наркотиками задержаны два жителя Мангистау

Фото пресс-службы ведомства

Так, 7 января 2026 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области совместно с бойцами специального подразделения «Беркут» выявили факт незаконного хранения и выращивания наркотических средств в Актау.

У подозреваемого в ходе личного досмотра, проведённого с соблюдением требований законодательства и в присутствии понятых, изъято вещество, внешне схожее с марихуаной, - сообщили в полиции региона.

Отмечается, что при проведении обыска по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты: 12 кустов растений конопли; высушенный каннабис; специальное осветительное оборудование, вентиляторы, источники питания; а также самодельное устройство, предназначенное для употребления наркотических средств.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, у подозреваемого установлено употребление наркотических средств. В настоящее время на изъятые вещества назначена экспертиза. Общий вес изъятого составил 416,6 грамма. По данному факту проводятся соответствующие следственные действия, - рассказали в ведомстве.

Еще одни факт незаконного хранения и транспортировки наркотических средств выявлен 10 января 2026 года.

В районе села Акшукур сотрудники природоохранной полиции остановили подозреваемого. В соответствии с требованиями законодательства и в присутствии понятых был проведён личный досмотр, в ходе которого изъяты пакеты с наркотическим веществом. По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств в крупном и особо крупном размере. Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания, - подытожили в ведомстве.

Полиция напоминает, что незаконный оборот наркотиков является тяжким преступлением и влечёт за собой уголовную ответственность.