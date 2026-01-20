В Мангистауской области застрелился мужчина

Трагедия произошла в селе Шетпе в одной из хозяйственных построек на территории частного дома, передает Lada.kz .

Фото с места трагедии

Как сообщает источник, который пожелал остаться неназваным, 42-летний мужчина застрелился в одной из дворовых построек собственного участка в селе Шетпе. Погибший был безработным.

Рядом с телом обнаружено ружье.

Информацию прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области.

«Вызов поступил сегодня, 20 января. Сейчас сотрудники полиции работают на месте происшествия. Предположительная версия - суицид, ведется расследование», - сообщили в ДП МО.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.