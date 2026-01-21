18+
21.01.2026, 08:55

Мангистауских водителей оштрафовали на миллиарды: цифры 2025 года

Происшествия 0 2 617 Лиана Рязанцева

Системой «Сергек» в 2025 году зафиксировано более 170 тысяч нарушений правил дорожного движения. За год выписаны административные штрафы на сумму более двух миллиардов тенге. Подробнее редакции Lada.kz  рассказали в пресс-службе департамента полиции региона.

 

 

Фото из архива управления цифровых технологий региона
Фото из архива управления цифровых технологий региона

По данным ведомства, в 2025 году на территории Мангистауской области системы автоматической фиксации нарушений ПДД «Сергек» выявили 178 416 нарушений правил дорожного движения. Общая сумма штрафов составила 2 046 499 967 тенге.

Наибольшее количество штрафов связано с нарушением скоростного режима. «Напоминаем водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, поскольку соблюдение скоростного режима напрямую влияет на снижение числа аварий и обеспечивает безопасность всех участников движения», - заявили в полиции.

В полиции региона также подчеркнули, что в 2026 году планируется установка ещё 20 единиц автоматических систем фиксации нарушений ПДД.

«Это позволит повысить эффективность контроля за соблюдением правил дорожного движения, снизить риск аварийных ситуаций и повысить дисциплину водителей», - отметили в ведомстве.

Напомним, в 2025 году сообщалось, что в Мангистау будут внедрять ИИ в систему «Сергек». 

В Мангистау систему «Сергек» запустили с 1 июля 2023 года. О том, какие нарушения фиксирует система видеонаблюдения «Сергек» на дорогах Актау, читайте здесь

Комментарии

1 комментарий(ев)
Sportikus
Sportikus
Сергеки установите на всех перекрестках города.
21.01.2026, 11:45
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

