Паспорта и фиктивные документы: в Мангистауской области пресечён канал незаконной миграции иностранцев

Министерство внутренних дел Казахстана продолжает системную работу по противодействию незаконной миграции. Очередной канал был выявлен и пресечён на западе страны – в Мангистауской области, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото с сайта Polisia.kz

В понедельник, 19 января, в ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники криминальной полиции ликвидировали в Жанаозене деятельность устойчивой преступной группы, занимавшейся организацией незаконной миграции. По данным следствия, задержанные содействовали гражданам стран ближнего зарубежья в незаконном пересечении государственной границы за денежное вознаграждение.

В ходе обысков у подозреваемых были изъяты более 500 нотариальных доверенностей, иностранные паспорта, фиктивные документы, электронные носители информации и средства связи, использовавшиеся для координации противоправной деятельности.

В отношении организаторов канала начато досудебное расследование по статье Уголовного кодекса Республики Казахстан – «Организация незаконной миграции». В МВД подчеркнули, что любые нарушения миграционного законодательства будут жёстко пресекаться.

Работа по выявлению и ликвидации каналов незаконной миграции на территории страны, в том числе в приграничных и транзитных регионах, продолжается.