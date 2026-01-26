Немедицинское употребление наркотиков обернулось арестом в Мангистау

Тупкараганским районным судом рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении жителя региона по факту употребления наркотических средств в немедицинских целях, передает Lada.kz .

Инцидент произошёл в селе Акшукур. В ходе проверки у мужчины было обнаружено высушенное наркотическое средство – марихуана. Медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления каннабиноидов.

В судебном заседании гражданин признал свою вину и просил назначить более мягкое наказание. Правонарушение было подтверждено протоколом, рапортом сотрудника полиции и заключением медицинского освидетельствования.

Согласно части 1 статьи 440-1 КоАП РК, за употребление наркотических средств без назначения врача предусмотрен штраф в размере 40 МРП либо административный арест сроком до 10 суток.

Суд учёл признание вины как смягчающее обстоятельство. Отягчающих обстоятельств установлено не было. Постановлением суда гражданин признан виновным и ему назначено административное взыскание в виде ареста сроком на 10 суток.

